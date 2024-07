Post Book Blues | il sottile dispiacere dopo la fine di un libro

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) I lettori più appassionati conoscono bene la scarica di adrenalina che un buon romanzo può provocare: sentirsi afferrati e trascinati nell’intreccio, il graduale affezionarsi a questo o quel personaggio, l’inchiostro che, dalla pagina, sembra finire sotto l’epidermide, quando una frase tocca qualcosa dentro di noi. Tuffarsi in une lasciarsi avviluppare da esso è un’esperienza totalizzante e immersiva, che può assorbire completamente la nostra attenzione, e diventare un vero e proprio chiodo fissofino all’ultima pagina. Così come i primi capitoli sono stati l’esca in grado di catturare l’attenzione, quel punto finale diventa una sorta di pulsante di espulsione. Da un momento all’altro ci si sente catapultati, di nuovo, nel mondo reale,giorni trascorsi in un universo parallelo spesso più elettrizzante della vita vera.