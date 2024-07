Perla e Mirko nel pieno di una crisi | come avrebbero beccato lui

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Personaggi tv.neldi unalui –Brunetti eVatiero starebbero affrontando una vera e propriaper via di una segnalazione. La coppia diventata famosa per aver partecipato a Temptation Island prima e al Grande Fratello poi, pare sia in affanno per quanto rivelato da Amedeo Venza, noto esperto di gossip. ( dopo le foto) Leggi anche: “non sapeva nulla”.in dolce compagnia: scoppia il caos, con chi era (FOTO) Leggi anche: Loredana Bertè risponde alle critiche sulla minigonna e zittisce tuttineldi unaluiBrunetti eVatiero parteciparono insieme allo show dei sentimenti “Temptation Island”.