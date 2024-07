Payback sanitario rischio default | Se resta finiamo tutte in rosso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) di Alberto Greco MIRANDOLA (Modena) "Ilsui dispositivi medici presenta di per sé diverse criticità, ma non risulta irragionevole in riferimento all’art. 41 della Costituzione, quanto al periodo 2015-2018". Questo sta scritto nella sentenza della Corte Costituzionale che si è pronunciata in merito al rinvio chiesto dal Tar del Lazio. La conseguenza di questa decisione, però, significa un pesante fardello per il settore biomedicale italiano, poiché il giudizio di "non illegittimità" della norma che chiama le aziende fornitrici di materiali e strumentazioni biomedicali, essenziali per il funzionamento degli ospedali e, in generale, della sanità, a concorrere per il 50% (poi ridotto al 48%) al ripiano del deficit accumulato nei bilanci sanitari delle Regioni per il periodo successivo al 2015 costituisce una concreta minaccia al futuro di un comparto strategico.