Papà ti ama e ti aspetta gli auguri di Nicolò Zaniolo per i 3 anni di Tommaso

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dopo alcune vicissitudini personali e professionali, persembra essere tornato il sereno. Il calciatore classe 1999, appena rientrato in Italia in forza all’Atalanta dopo le esperienze all’estero, prima in Turchia con il Galatasaray e poi in Inghilterra con l’Aston Villa, negli ultimi mesi ha ritrovato l’amore della ex, Sara Scaperrotta, madre di suo figlio. News "Grazie per quello che fai" la dedica di Mattia Zaccagni a Chiara Nasti per la festa della mamma Prima festa della mamma per Chiara Nasti, che a breve partorirà la secondogenita, con dedica da parte del marito, che "scrive" per Thiago.