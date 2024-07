Oroscopo Agosto | Scorpione

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Life&People.it 23 ottobre – 22 novembree? generalmente insidioso perche? i valori in Leone, che spesso accompagnano il Sole, vi stanano proprio la? dove non vorreste, costringendovi a scendere in campo a volto scoperto. Quest’anno arriva ancheMercurio in Leone e, nella sua retrogradazione, interessera? la terza decade gia? vessata dall’opposizione di Urano in Toro. Moderate i toni e calibrate i modi se non volete affrontare cambiamenti tanto inaspettati quanto indesiderati. I nati ad ottobre nuotano abilmente a filo d’acqua; solo quelli del 23 e 24 sentono l’eco di vecchi fantasmi con Plutone di traverso. La seconda decade e? decisamente a suo agio: nulla tange, Saturno e Venere a favore: si fa come dite voi, competenti e suadenti. L'articoloproviene da Life&People Magazine.