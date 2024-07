Olimpiadi Parigi 2024 Belgio annuncia diversi casi di Covid tra i propri atleti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ilinizia a imperversare anche alledi. Il Comitato Olimpico delha infatti confermato al quotidiano Het Laaste Nieuws chesono risultati positivi, pur non rivelandone l’identità o il numero esatto dirilevati all’interno della delegazione. Il tutto dopo le conferme dalla stampa australiana, che ha comunicato della positività al virus di cinque giocatori dellaa nazionale di pallanuoto. A ogni modo si sta cercando di evitare una diffusione di massa nel villaggio olimpico, come conferma il comitato belga: “Abbiamoin lista di attesa, non hanno il permesso di entrare perchè prima devono mostrare un test negativo. Al momento abbiamo ancora un po’ di spazio di manovra.