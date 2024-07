Nubifragio disagi su strade e treni a Prato e Pistoia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Carmignano (), 24 luglio 2024 – Alberi caduti, vento e pioggia. Ieri pomeriggio su Carmignano si è abbattuta una vera e propria bufera. In particolare, come aveva avvisato sui suoi social il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti, gli alberi sono caduti “in via Stazione Comeana, via di Capezzana e via Valle”. “La tormenta si è abbattuta per pochi minuti, ma con grande violenza e intensità, al punto da danneggiare le falde di copertura di alcune abitazioni in via Bacchereto e via Brunella. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la nostra polizia municipale con il supporto della protezione civile (Misericordia di Seano e Vab colline Medicee), per ripristinare la viabilità e rimuovere gli alberi caduti”. Neanche il Pistoiese è stato risparmiato dal maltempo, in particolare a Quarrata si è abbattuto un violento temporale con grandine.