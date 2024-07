Nel Pacifico nave più anziana e più nuova della Marina italiana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nelle acque dell'oceanolapiùSquadra navalee la più giovane entrata a far parteMilitare viaggiano insieme verso Honolulu, nelle isole Hawaii. La-scuola Vespucci - varata nel 1931 - porta con sé gli allieviprima classe dell'Accademia navale di Livorno, per completare l'istruzione ricevuta sui banchi di scuola durante il loro primo anno di Accademia. La Montecuccoli è la "tecnologia fatta", un 'multipurpose combat ship' impegnato in una campagna di proiezione operativa che dopo l'attraversamento dell'Atlantico ha fatto ingresso nel, tramite il canale di Panama, dove sta partecipando a una intensa attività addestrativa e operativa con marine partner e alleate.