MotoGP | Aleix Espargarò nuovi obiettivi dopo la militanza in Aprilia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un nuovo ruolo all’interno del prossimo Motomondiale 2025, ma la voglia d’incidere resterà sempre la stessa.lasceràanni l’perché il suo lavoro all’interno del box di Noale è finito. Queste le parole dello spagnolo che è diventato recentemente il nuovo collaudatore di Honda prefissandosi, già, un nuovo e importante obiettivo in vista della prossima annata., pronto per la nuova avventura: “Voglio portare al successo Honda”di(Credit Foto – Pagina Facebook) (1)“Non so perché, ma ho la sensazione che il mio lavoro insia finito – queste le chiare dichiarazioni diriportate dai colleghi di Motorsport.com –. Ho fatto tutto. Ho lavorato molto, molto duramente durante queste otto stagioni per aiutarli a portarli al top. Il mio lavoro è finito.