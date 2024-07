Milan dopo Morata ecco un altro attaccante | arriva dalla Premier

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ilpronto ad ingaggiare un: scelto il profilo, il nuovo centravantiLeague Ilprova a stringere il cerchio e ad accelerare sugli obiettivi di mercato. L’arrivo di Gerry Cardinale – patron di RedBird – in Italia può essere indicativo sulla decisione dei rossoneri di spingere sull’acceleratore in questo mercato che ha visto fin qui l’ingaggio di Alvaro. Lo spagnolo ha coperto una falla enorme nella rosa del: senza lo spagnolo mancava una prima punta nella squadra rossoneral’addio di Giroud andato Oltreoceano, a Los Angeles. Da solo, però, il neo numero 7 delnon può certo bastare. Paulo Fonseca chiede altri rinforzi in ogni ruolo: un difensore centrale è una priorità, così come un centrocampista ed un terzino destro senza dimenticare un vice Theo Hernandez.