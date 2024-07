Michael Bay vuole trasformare questo fenomeno virale di internet in un franchise cinematografico

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il produttore e regista potrebbe aver trovato la sua nuova missione in quel di Hollywood con un progetto che abbraccia cinema e TV Alla regia di un film non si vede da Ambulance, uscito nel 2022, maBay è sempre parecchio impegnato in qualità di produttore e il suo fiuto potrebbe averlo portato a individuare la sua prossima missione, unsupronto a essere trasformato in. Come se non fosse già abbastanza diffuso come cortometraggio o gioco digitale, Skibidi Toilet potrebbe, infatti, avere un futuro anche come contenuto a lungo termine. Il controversoanimato suè in fase di sviluppo per un trattamento televisivo eda parte diBay e dell'ex presidente della Paramount