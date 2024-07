L’Ufficio Ufo del Pentagono sviluppa sensori Gremlin per identificare anomalie in orbita

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO) del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sta compiendo passi significativi nella comprensione e nell’identificazione di oggetti anomali inattorno al nostro pianeta. Questa iniziativa è parte di un progetto più ampio volto a raccogliere dati in tempo reale su fenomeni aerei non identificati (UAP), un termine che sostituisce il più noto “UFO” e comprende oggetti misteriosi non solo nel cielo, ma anche sott’acqua e nello spazio. Alla guida di questa innovazione c’è Tim Phillips, direttore ad interim dell’AARO. In una recente conferenza stampa, Phillips ha illustrato lo sviluppo di un kit diavanzati chiamato “System”. Questo sistema, frutto della collaborazione tra laboratori governativi e il mondo accademico, è progettato per essere altamente portatile e capace di acquisire dati attraverso più spettri.