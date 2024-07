LIVE Darderi-Mensik ATP Umag 2024 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.52 Il vincitoretraaffronterà uno tra Fabio Fognini e Chun Hsin Tseng. L’incontro tra l’italiano ed il giocatore di Taiwan inizierà trasulla Studenac Arena. 20.49 Per entrambi i giocatori questo torneo rappresenta l’ultimo torneo prima dei Giochi Olimpici. La notizia delle ultime ore del ritiro di Jannik Sinner ha influito anche sugli impegni di. Quest’ultimo infatti affiancherà in doppio Lorenzo Musetti. 20.46 In questa stagioneha raggiunto 5 quarti di finale allo ATP. L’ultimo è arrivato settimana scorsa nell’ATP 500 di Amburgo dove l’italo-argentino ha sconfitto Nick Hardt (6-1, 2-6, 6-0) e Alexander Shevchenko (6-3, 2-6, 6-3) prima di arrendersi in tre set a Sebastian Baez (6-2, 4-6, 4-6) 20.43 La sfida odierna non è da sottovalutare per l’azzurro.