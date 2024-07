LIVE Darderi-Mensik 4-6 2-3 ATP Umag 2024 in DIRETTA | grande equilibrio nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0prova ad aggredire la seconda dell’italiano ma la risposta si ferma sul nastro. In questi primi scampoli disetha vinto l’86% dei punti con la prima, entrata il 70% delle volte, ed il 73% con la seconda. 2-3 Gioco: il dritto del ceco sbatte sul nastro. La palla si impenna e ricade nella metà campo dell’italiano. 40-0 Questa volta èa giocare la smorzata.arriva bene sulla palla, giocando un buon recupero e proteggendo la rete. 30-0 Ottima copertura della rete da parte didopo aver chiamato in avanti l’avversario con una smorzata. 15-0 Si ferma in rete il dritto dell’italiano. 2-2 Gioco: prima al corpo vincente per l’azzurro. 40-15 Ottimo servizio ad uscire.tenta una risposta definitiva senza trovare il campo. 30-15 Ace, il terzo della partita dell’azzurro.