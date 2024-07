LIVE Bellucci-Mannarino 7-6 4-6 6-3 ATP Atlanta 2024 in DIRETTA | l’azzurro vola per la prima volta nei quarti in un torneo del circuito maggiore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.07 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 00.07attende aidi finale un altro ostacolo francese. Il prossimo avversario delsarà infatti Arthur Rinderknech. 00.05 Le statistiche mostrano l’ottimo rendimento dial servizio.ha messo in campo il 72% di prime, conquistando il 78% di punti. Da sottolineare i 17 ace messi a referto dall’italiano, abile anche ad annullare ben 10 delle 11 palle break concesse. 00.02 Grandissima prestazione da parte delche mostra di esser in formissima. Eccezion fatta per un paio di passaggi a vuoto nel secondo set, il classe 2001 di Busto Arsizio ha controllato al meglio i propri turni di battuta, riuscendo a gestire con grande maturità i momenti delicati dell’incontro.