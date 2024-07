L’Auri non può modificare il Piano regionale dei rifiuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "Il compito della programmazione, nella gestionedei, ricade sull’Assemblea legislativa e non sull’Autorità umbra per ie l’idrico. Le scelte pertanto fatte, con riferimento al nuovodei, non vengono messe in discussione dai mutamenti negli equilibri che si sono determinati all’interno del". È quanto dichiara il vicepresidente della Regione e assessore all’Ambiente, Roberto Morroni, in merito all’elezione del nuovo presidente Andrea Sisti.