La Rai stoppa momentaneamente Noos il programma di Alberto Angela

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sono andati meno bene del previsto gli ascolti della nuova edizione di, ildi divulgazione scientifica condotto da, che in qualche modo ha raccolto dallo scorso anno la pesante eredità di SuperQuark di papà Piero. Anche per questo la puntata diindomani, 25 luglio, non andrà in onda. Una scelta dettata anche dalla temibile concorrenza, sul fonte Auditel, rappresentata dalla messa in onda domani sera su Canale 5 dell’ultima puntata di Temptation Island, il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia che raccoglie ogni settimana oltre tre milioni di persone davanti alla tv. Un modo, quindi, per preservare l’appuntamento con l’informazione scientifica e non “bruciare” così il lavoro della squadra di. Al suo posto su Rai 1 domani sera ci sarà il film Un viaggio a quattro zampe.