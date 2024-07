La fatica Napoli la conosce bene la frase di Conte suona familiare come un verso di Pino Daniele

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Lala, ladiundi“Seriesce a far lavorare i napoletani compirà un miracoloSan Gennaro”. Esterno sera, il venticello fresco che fa a cazzotti con questo luglio più caldo di tutti i luglio si ferma. Si sarà pure lui scocciato dei soliti luoghi comuni, stavolta lanciati nelle sabbie mobili dei social dall’invidia di juventini nostalgici o di milanisti delusi per il due di picche. Sempre strisciati sono, penso sotto il nespolo che ha visto festeggiare tutti e tre gli scudetti delapplaudendo con le sue foglie lunghe e affusolate che sembrano le mani di un pianista. Con lui, con il nespolo, ci siamo dati appuntamento anche quest’estate per trascorrere sotto la sua ombra protettiva qualche settimana di riposo.