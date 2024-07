Giuliana morta dopo la cena di sushi l’autopsia svelerà la verità | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Una donna di 40 anni èaver consumato unaa base di. Èa Sant’Agata Militello, nel Messinese.Faraci era uscita per una serata con le amiche, ma una volta tornata a casa il malore con febbre, diarrea e vomito. Oggi sarà conferito l’incarico per. Leggi anche: Tragico frontale tra auto e camion: morto un ragazzo Leggi anche: Bambinain auto a Marcon, si aggrava la posizione del padreVenerdì sera,Faraci era stata afuori con alcune amiche, poi il malore una volta rientrata a casa, con febbre, diarrea e vomito. L’unica del gruppo ad accusare tali sintomi. Quindi l’arrivo del 118 e la prima assistenza dei sanitari con una flebo e un elettrocardiogramma che avrebbe escluso cause cardiologiche. In quella circostanza la donna avrebbe chiesto di essere portata in ospedale.