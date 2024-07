Elezioni Usa sfida anche nei templi indù L’India si divide | c’è chi prega per Kamala Harris e chi per Vance

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 luglio 2024 – LeUsa sembrano essere molto sentite in due piccoli villaggi del, in cui ogni giorno vengono innalzate preghiere per la vittoria di una o dell’altra parte politica. Nellaelettorale americana, le radici indiane sono presenti sia nel lato democratico che in quello repubblicano. I nonni materni disono originari di un piccolo villaggio dello stato del Chennai, Thulasendrapuram. E la famiglia Usha Chilukuri, moglie del candidato vice di Trump, viene dallo stato centro-orientale dell’Andhra Pradesh. Il villaggio di Thulasendrapuram ha preso molto a cuore le sorti della sua beniamina. In questi giorni, nel centro del villaggio si può ammirare un grande poster con una foto dell’ex procuratrice, che celebra il suo legame con la cittadina.