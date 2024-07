Ciclismo incidente in allenamento per Moschetti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 luglio 2024 - Il tema della sicurezza dei ciclisti è sempre molto vivo e, purtroppo, anche attuale. Come spesso succede, tra appassionati e professionisti, anche una semplice uscita in bicicletta può trasformarsi in una tragedia dai contorni più o meno gravi, come ieri ha sperimentato Matteo. I dettagli Il corridore del Q36.5 Pro Cycling Team è stato travolto da un camion. Il classe '96, finora 9 successi in carriera, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda, dove è stato tracciato un primo bilancio sulle sue condizioni: in attesa di ulteriori accertamenti, il verdetto parla di due fratture alle vertebre del collo, di una frattura alla clavicola e di diversi tagli al viso, con annesse lesioni ai nervi facciali. L'esatta dinamica del sinistro resta misteriosa, dato chenon ha ricordi antecedenti al contatto tra sé e il mezzo pesante.