Ciao Marino ora tocca a noi celebrarti e ringraziarti

(Di mercoledì 24 luglio 2024) ", a bordo vasca le tue braccia alzate al cielo stavano a significare che la nostra andatura era perfetta. Adesso siamo noi che alziamo per te le braccia al cielo, perdel tempo che si hai donato e di quello che ci hai insegnato. Ti accompagniamo così in quest’ultima vasca, la più dura di tutte. Ma vogliamo ricordarti che sei e resterai sempre l’allenatore del nostro cuore, dove ti teniamo molto forte e incredibilmente vicino". I ‘suoi’ ragazzi e ragazze hanno scelto queste parole per rendere il saluto finale aCini, lo storico istruttore e allenatore di nuoto venuta a mancare improvvisamente sabato sera a causa di un malore mentre era a casa sua, all’età di 70 anni.