Catania al via la campagna abbonamenti Ti amo da morire | prezzi e dettagli

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Al via oggi laper la nuova stagione 2024/2025 del. “Ti amo da” lo slogan scelto dalla società per il prossimo campionato di Serie C. IdellaDiritto di prelazione: gli abbonati alla stagione precedente potranno acquistare l’abbonamento 2024/25 usufruendo discontati, sia per l’intero sia per il ridotto, conservando il posto utilizzato nella stagione precedente Abbonamento under 12 in tutti i settori: per i giovani nati dal 1° gennaio 2013 in poi l’abbonamento sarà al prezzo unico di 30€. Un adulto in possesso di abbonamento potrà acquistare fino ad un massimo di dueriservati ad under 12, validi per lo stesso settore, e sarà tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per l’intera durata della manifestazione sportiva.