Attacco alla stampa? Cacciari smonta il giochino su La Russa | Faccenduole

(Di mercoledì 24 luglio 2024) A L'aria che tira si continua a parlare dell'aggressione a Torino ai danni del giornalista dellaAndrea Joly, per la quale sono stati identificati alcuni militanti di CasaPound. Il cronista passava davanti al circolo Asso di Bastoni frequentato da attivisti di destra e ha iniziato a riprendere alcuni festeggiamenti con il cellulare. A quel punto alcuni attivisti si sono avventati su di lui. A far discutere nel corso della puntata di mercoledì 24 luglio del programma di La7, però, sono soprattutto le parole del presidente del Senato, Ignazio La, che ieri ha condannato fermamente la violenza di Torino ma ha anche criticato il fatto che Joly non sia qualificato come giornalista e che, è il suo sospetto, non si trovasse lì per caso.