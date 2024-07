AEW | Contratto rinnovato per Buddy Matthews

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La questione dei contratti in scadenza, si sa, è sempre oggetto delle più selvagge speculazioni. Molte voci vedevanopiù vicino alla WWE che alla AEW con l’avvicnarsi della scadenza del suo conratto.è in AEW dal febbraio 2022 e da allora ha sempre fatto parte della House of Black insieme a Malakai Black (anch’egli ex WWE), Brody King e Julia Hart. Nessun ricongiungimento con la dolce metà Proprio oggi è arrivata la notizia ufficiale del rinnovo dicon la AEW. Le voci su un suo possibile ritorno in WWE, rafforzate dal fatto che lì potrebbe lavorare insieme alla moglie Rhea Ripley, sono state messe a tacere. To* a new deal— Ibou, of WrestlePurists (@BackupHangman) July 24, 2024