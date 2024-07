Vainbus a scuola o lavoro La CO2 risparmiata diventa moneta virtuale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Un premio alle persone che utilizzano mezzi “green“ per andare a lavorare: l’Agenzia per il Trasporto pubblico locale del Bacino di Sondrio avvia il secondo progetto, volto a incentivare l’utilizzo di mezzi alternativi all’auto privata per recarsi al. I cittadini che fino all’11 settembre sceglieranno il bus per gli spostamenti casa-o casa-potranno convertire in “CO2 Coin“ l’anidride carbonica: la, sviluppata in collaborazione con la piattaforma per la mobilità sostenibile Wecity, potrà essere utilizzata fino al 31 dicembre per scontare l’acquisto di titoli di viaggio, incoraggiando così l’adozione di mezzi pubblici e la riduzione di emissioni.