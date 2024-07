Tragedia nel mondo dello spettacolo | Esta TerBlanche morta a soli 51 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 luglio 2024) È, la celebre star della soap opera All My Children – La Valle dei Pini. L’attrice si è spenta nella sua casa a North Hollywood, in California. A darne l’annuncio è stata la sua agente Lisa Rodrigo in un commovente post su Facebook: “Sto ancora elaborando il lutto e sono sotto shock.era un’anima bellissima dentro e fuori. Ero orgogliosa di conoscerla e di lavorare con lei”., attrice sudafricana, ègiovedì 18 luglio a Los Angeles. Aveva 51. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dalla sua addetta stampa Lisa Rodrigo.era nota al grande pubblico per aver interpretato Gillian Andressy nella soap opera All My Children – La Valle dei Pini.è nata a Rustenberg, in Sudafrica, il 7 gennaio 1973. Nel 1991 divenne Miss Teen Sudafrica e il titolo le aprì le porte del