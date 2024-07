Terrore in un ambulatorio due uomini rapinano una dottoressa e una cliente con una pistola

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 23 luglio 2024) Ambulatori e ospedali stanno diventando per medici e infermieri dei veri e propri campi di battaglia. Si susseguono le aggressioni negli ambulatori e negli studi, a volte anche mortali, come purtroppo è successo a Barbara Capovani, uccisa a sprangate da un suo paziente. La situazione non è migliore negli ospedali, dove medici, infermieri e personale dell’1-1-8 subiscono periodicamente aggressioni anche molto violente. L’ultimo grave episodio si è verificato in undell’Asst Melegnano e Martesana dove dueche sarebbero di origine nordafricana, con unain pugno, hanno minacciato e derubato unae unapresente in sala d’attesa di tre cellulari, gioielli in oro, agende, portafogli e documenti personali per poi fuggire a piedi.