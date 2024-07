Terni i vigili del fuoco festeggiano e ringraziano il capo reparto Anulli | va in pensione dopo 28 anni di servizio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 – Ultimo giorno diper ilRobertoal comando provinciale deideldi. Una piccola cerimonia organizzata dai colleghi ha visto il saluto ad, che è entrato nel corpo deidelnel 1996 ec lascia28diha partecipato a tutte le grandi emergenze italiane, prima come vigile operativo dal terremoto dell’Umbria a quello dell’Aquila e poi dal 2017 come comunicazione nazionale, documentando l’attività deideldal terremoto di Casamicciola di Ischia passando per la tragedia del Mottarone alle alluvioni delle Marche e della Toscana, per arrivare per ultimo al G7 di Borgo Egnazia.