Supporterà Kamala Harris?

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 23 luglio 2024) Potere e influenza Taylor Swift ha consolidato la sua posizione di influencer per eccellenza, sfruttando la sua immensa popolarità e il suo potere per influenzare le economie, la legislazione, le pratiche cinematografiche e le strategie di rilascio degli album. La sua influenza si estende oltre la musica, creando ondate significative in vari settori. Voce politica In passato, Swift ha utilizzato efficacemente la sua piattaforma per incoraggiare la registrazione degli elettori, dimostrando la sua capacità di mobilitare la sua base di fan per cause politiche. La sua attività di advocacy ha mostrato risultati sostanziali, dimostrando la sua efficacia nell’impegno politico.