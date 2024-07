Pisa-Inter Tutte le regole per il 2 agosto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Erano tanto attese, adesso finalmente sono note le modalità per l’acquisto dei biglietti di. Grande trepidazione per l’amichevole il 2(inizio alle 19:30) che vedrà l’esordio stagionale della squadra all’Arena Garibaldi. Per la partita in cui Filippo Inzaghi sfiderà suo fratello Simone, alla guida della squadra campione d’Italia, la prevendita inizierà oggi alle 15:30. Sarà possibile acquistare i biglietti online, sul sito di Ticketone, o nei punti vendita del circuito, ossia ilStore in via Oberdan 22, il Solodi via Piave e il Tifoa Fornacette, oltre alla novità: la Mediolanum Lounge, presso lo stadio, che sostituisce il punto vendita di via Luigi Bianchi.