Pena definitiva per l’ingegnere Evangelisti torna in carcere Oggi la richiesta dei domiciliari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Nella giornata di venerdì scorso, 19 luglio,Marcello, per molti anni a capo dell’ufficio lavori pubblici del Comune di Pistoia, 75 anni compiuti il 6 marzo, èto inperchè laa cui era stato condannato al termine di tutti i gradi di giudizio per le vicende degli appalti truccati, è diventata. Gli restano da scontare quattro anni, undici mesi e 23 giorni per corruzione., come si ricorderà, era stato arrestato la prima volta l’11 giugno del 2012, giorno in cui venne rivelata, all’opinione pubblica, l’esistenza dell’indagine che coinvolse imprenditori, pubblici ufficiali e personalità politiche, e che prese il nome di "Untouchables". Ci furono oltre venti misure cautelari. Per quei fatti era stato condannato in viaa 5 anni, 7 mesi e 25 giorni di reclusione.