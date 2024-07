Parigi 2024 Cuba chiede espulsione di Dayan da squadra rifugiati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Quando mancano tre giorni alla cerimonia inaugurale dic’è già un complicato caso da gestire all’interno della delegazionena. Il Comitato Olimpicono (Coc) ha infatti chiesto l’di Fernando, oro nella canoa a Tokyo 2020, dalladeiper dichiarazioni “irrispettose e fuorvianti” sul proprio Paese. L’atleta aveva infatti disertato durante una trasferta in Messico e dal 2022 è residente negli Stati Uniti. In una recente intervista riportata da AFP,ha dichiarato di aver vissuto “sei mesi di vacanza dopo l’Olimpiade e di aver vissuto come tutti ini, al di fuori della bolla sportiva” per poi essere richiamato a competere “per la farsa di governo”.didaSportFace.