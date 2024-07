Mulè | Senza un accordo con la Serie A sarà il Governo a intervenire sulla Figc

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 23 luglio 2024) A Radio Crc è intervenuto l’On. Giorgioche ha parlato della situazione tra laA e la. Tra i due enti nessun, il 29 luglio si voterà la modifica allo statuto per adeguare i pesi elettorali secondo il Decreto Legge sportivo.: «uncon laA,il» Le sue dichiarazioni: «Sono molto soddisfatto delle premesse che sono state poste; quella che era stata presa per una provocazione e le pressioni di ogni tipo che ho dovuto subire, hanno portato alla fine ad un risultato che rivoluziona il calcio con un emendamento che riconosce ciò che è riconosciuto in tutti gli ambiti civili. Parliamo del fatto che ad una componente, che ha un peso economico unico in quel settore, venga riconosciuta una rappresentanza.