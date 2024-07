LIVE Sonego-Poljicak 6-2 6-7 7-6 ATP Umag 2024 in DIRETTA | match da incubo l’azzurro la vince su una gamba dopo aver sprecato di tutto Non ci siamo!

Leggi tutta la notizia su oasport

00:35 Partiamo con il sottolineare chenon si è comportato da signore, come tra l'altro non è la prima volta che gli succede. Nel tie-break decisivo, ha iniziato ad accusare crampi dal 4-2 in suo favore, ed ha innanzifermato il gioco per chiamare il fisio, che giustamente non gli ha concesso i 3? (non previsti per i crampi).diché, l'arbitro a nostro avviso non è stato sul pezzo, poiché ha dato solamente un warning per "time violation" a, che si è preso un minuto a punto dall'8-8 in poi. 00:32b.6-2, 6-7(1), 7-6(9)! Incredibile, per l'ennesima volta ci troviamo a dirlo in queste 3 ore e 15 minuti folli di partita.