Giro di vite per la sicurezza a Firenze | 30 arresti nei controlli interforze dall’inizio dell’anno

(Di martedì 23 luglio 2024)– È launo dei primi obiettivi della giunta Funaro a. L’analisi sul fenomeno criminalità è stata svolta dal comitato per l’ordine epubblica presieduto dal prefetto Francesca Ferrandino alla presenza della sindaca Sara Funaro, degli assessori Giorgio e Vicini, del presidente della Camera di Commercio Massimo Manetti e delle forze dell’ordine. È stata l’occasione per ‘dare i numeri’ degli interventi per lain città. Fino al 15 luglio esolo in centro storico sono stati effettuati 91 servizi di controllodalle forze di polizia, con 12.551 persone controllate, di cui 4.438 stranieri; sono state arrestate 30 persone e 120 denunciate; controllati 2.853 veicoli; sequestrati 3 veicoli, 8 armi e 3.192 euro oltre a tre articoli di merce contraffatta; sequestrati 1.