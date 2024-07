Giochi Olimpici Parigi 2024 | riflettori su Merlata Bloom Milano

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di martedì 23 luglio 2024)al top in occasione deidi. A partire dal 26 luglio il Lifestyle Center – dal cuore verde della città di– sarà il nuovo palcoscenico d’eccezione deidi. La bellissima arena con maxi schermo allestita nell’area De Gustidiviene per l’ennesima circostanza location di incontro e networking per vivere al meglio le emozioni e i momenti top di questa stagione all’insegna di grandi eventi sportivi. Si parte forte venerdì 26 luglio alle 19:30 con la spettacolare cerimonia di apertura dei. Nell’occasione gli atletisfileranno – per la 1^ volta in assoluto – non in uno stadio, ma lungo la Senna. Il tutto per merito di imbarcazioni che attraverseranno da est a ovest il centro difino al Trocadéro. Un momento davvero attesissimo e molto sentito.