D’Aversa | Esposito se sistema certi aspetti è da palcoscenici top!

(Di martedì 23 luglio 2024) Il nuovo allenatore dell’Empolinon ha dubbi su. L’attaccante campano si è trasferito in prestito dall’Inter in Toscana. FIDUCIA – Il tecnico dell’Empoli, Roberto, ha parlato di Sebastiano. Il giocatore si è trasferito in prestito dall’Inter. Le parole dell’allenatore dei toscani a Sky Sport: «Abbiamo preso Sebastiano, che è un giovane di prospettiva. Io lo reputo un giocatore molto forte, che deve ancorarsi sotto alcuni. Ma, limando questi dettagli, può ambire inpiù importanti. In passato ho avuto la fortuna di allenare giocatori come Bastoni e Kulusevski, chiaro che bisogna avere pazienza. Bisogna aspettarli e anche farli sbagliare».