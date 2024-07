Che mira Camila Giorgi | ne fa fuori due in un colpo solo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 23 luglio 2024) La vicendasi fa sempre più ingarbugliata: l’ex tennista marchigiana vuota il sacco, ma che caos. Non è mai stata così tanto loquace, l’ex reginetta del tennis azzurro. Spesso soggetta a critiche facili e polemiche sterili, ha sempre preferito, di contro, farsi i fatti suoi. Non c’è stata volta in cui si sia curata di comunicare ai tifosi che si sarebbe ritirata da un torneo, così come, del resto, non si è neppure preoccupata di far sapere loro che aveva deciso di appendere la racchetta al chiodo.ha lasciato il tennis durante la scorsa primavera (LaPresse) – Ilveggente.itSebbene inspiegabile, il comportamento diè dunque stato coerente dall’inizio alla fine. Adesso che il tennis non fa più parte della sua vita, però, sembra avere intenzione di cambiare registro.