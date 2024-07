Che cos' è il carpione piatto iconico dell' estate | ecco dove mangiarlo a Torino

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 23 luglio 2024) Il nome arriva da un pesce del lago di Garda, il, ricercato per le sue carni fin dai tempi degli antichi Romani e per questo oggi a rischio estinzione, che spesso veniva cucinato con l’aceto. È questo pesce raro e un po’ misterioso ad aver battezzato uno dei piatti piemontesi per eccellenza, soprattutto in, visto che si serve freddo: il, preparazione in marinatura a base di aceto di vino bianco e foglie di salvia di carne, pesce, verdure.. e non solo. Tutto infatti, o quasi, si può mettere in: zucchine, cotolette, trote, anguille, tinche, uova sode Che cos'è ilLa ricetta arriva forse dal Medioevo (se non prima) ed era un buon metodo per conservare i cibi quando i frigoriferi erano fantascienza. Franco Cardini, storico, fa risalire il tutto al termine castigliano escabeche, a sua volta derivato dal persiano shikbaj.