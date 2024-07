Castelfidardo al via Ok dalla Covisod S’inizia a sudare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Ilha iniziato a correre. Ieri pomeriggio il ritrovo al Mancini con tanto di inizio della preparazione per la neopromossa squadra fidardense che ha ritrovato la D dopo un paio di stagioni in Eccellenza. Un paio d’ore di allenamento giusto per rompere il fiato, poi già oggi è prevista una doppia seduta per il gruppo guidato per il terzo anno consecutivo da mister Marco Giuliodori. "La preparazione sarà un concentrato di lavoro atletico tattico e servirà tanto per conoscersi con i nuovi" fa sapere Giuliodori in attesa ancora di volti nuovi dal mercato. Per unpartito in ritardo rispetto alle altre squadre visto che ha chiuso la stagione a metà giugno impegnato prima nei playoff regionali e poi in quelli nazionali culminati con la promozione in quarta serie. "Per il mercato manca ancora qualcosina, stiamo definendo alcune cose" dice Giuliodori.