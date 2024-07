Calciomercato Napoli occhi sull’ex Inter | Conte vuole riportarlo in serie A

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 23 luglio 2024) Il club azzurro potrebbe presto necessitare di un colpo a centrocampo. Questo reparto valuta diversi nomi tra acquisti e cessioni. Ildelè in continuo sviluppo, il club azzurro sta valutando diversi nomi in entrata e in uscita e il lavoro del neo ds Giovanni Manna è costante. Se in difesa gran parte del mercato è stato fatto presto potrebbero esserci novità negli altri reparti, ovviamente il tutto legato soprattutto alle uscite. In attacco tutto dipende da Victor Osimhen e la sua eventuale maxi cessione. Senza partenze non ci saranno arrivi illustri e ovviamente l’affare Lukaku finirebbe per sfumare. Ilpotrebbe fare però qualcosa a centrocampo, soprattutto visto le situazioni di Cajuste e Gaetano. Il francese vede il futuro in bilico e la società attende offerte mentre il gioiellino campano è ormai prossimo all’addio con il Cagliari favorito sul Parma.