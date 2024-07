Busacca | con Pd e M5s al governo più giornalisti aggrediti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) C'è un brutto clima, in Italia. Soprattutto per i. E di chi è la colpa? Bè, naturalmente deldi destra. È questo che sentiamo ripetere da domenica mattina, dopo che si è diffusa la notizia dell'aggressione ad Andrea Joly, cronista della Stampa, davanti a un pub torinese frequentato da militanti di CasaPound. A Joly è arrivata la solidarietà di tutti i partiti presenti in Parlamento, compresi quelli della maggioranza. Ma la sinistra si è spinta oltre. Approfittandone per colpire Giorgia Meloni e il suo esecutivo. «Questo attacco barbaro a un cronista, colpevole solo di svolgere il proprio lavoro», ha commentato Angelo Bonelli di Avs, «è l'ennesimo colpo alla libertà di stampa e ai principi democratici. Basta parole, l'Italia non è più un Paese sicuro».