Btp e Bot aste Titoli di Stato | il calendario da agosto a ottobre

(Di martedì 23 luglio 2024) Sono state diramate le date delle prossime emissioni di debito pubblico in Italia. Sguardo rivolto al mese di, ma non solo. Parliamo di Bot e Btp, ovvero di buoni ordinari del Tesoro e di buoni del Tesoro poliennali. Di seguito tutti i dettagli necessari per decidere cosa fare in maniera informata e consapevole. Partiamo dunque dallo spiegare la differenza tra i due. Btp e Bot,di2024 Il Dipartimento del Tesoro ha reso note le date ufficiali delle emissioni di2024 per quanto riguarda Btp e Bot del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef). Prima di poter indicate le date, è sempre necessario spiegare di cosa si sta parlando. Operare distinzioni e precisazioni è infatti importante principalmente per i giovani investitori. I Bot sono buoni ordinari del Tesoro.