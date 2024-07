Bridgerton 4 Benedict sarà il protagonista | la conferma ufficiale!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 23 luglio 2024) Ora è4 avrà come, cometo da Netflix e Shondaland. La quarta stagione dell’amata serie tv Netflix ruoterà attorno alla love story del personaggio interpretato da Luke Thompson, come era stato ipotizzato da tantissimi fan. Di seguito, il video annuncio! Questa nuova stagioneincentrata sul secondogenito bohémien della famiglia,(Luke Thompson). Mentre i suoi fratelli sono felicemente sposati,è ancora riluttante a mettere la testa a posto. Tuttavia, la sua prospettiva cambia quando incontra una misteriosa Dama in Argento durante un ballo in maschera organizzato da sua madre.