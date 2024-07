ATP Umag 2024 risultati 22 luglio | Dusan Lajovic e due azzurri avanzano out Tomas Machac

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Prosegue il primo turno del Croatia Opendi tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor dio, in Croazia: in casa Italia si registrano le vittorie di Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Il primo regola l’argentino Mariano Navone, numero 6 del seeding, con lo score di 6-2 6-3, il secondo piega la wild card croata Mili Polji?ak per 6-2 6-7 (1) 7-6 (9). Il brasiliano Thiago Monteiro rimonta e batte il ceco Tomáš Machá?, testa di serie numero 7, con lo score di 3-6 6-3 6-4, così come la wild card croata Matej Dodig elimina il qualificato transalpino Enzo Couacaud con il punteggio di 3-6 6-3 6-2.