Addio Napoli tutto fatto per la cessione | è già in viaggio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 23 luglio 2024) Illavora al mercato sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore il club ha trovato l’accordo per l’del talentuoso giocatore. Illavora sul mercato senza sosta e Manna ha le idee chiare su come accontentare Antonio Conte. Il tecnico pugliese ha avuto a disposizione diversi giocatori durante il ritiro di Dimaro e hale sue opportune valutazioni. Per questo motivo si è arrivati alla decisione di una. Come riportano i colleghi di Sky Sport èper l’di Jesper Lindstrom, talento che si trasferirà all’Everton in prestito oneroso con diritto di riscatto. Dopo qualche tentennamento da parte del giocatore alla fine il danese ha deciso e andrà cosi in Premier League, provando cosi un nuovo campionato. Alandranno 3 milioni di euro più 22 milioni di euro in caso gli inglesi decidano di esercitare il diritto.