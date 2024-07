A Codogno boom di frodi informatiche dal 2019 ma rimangono sotto la media nazionale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024)(Lodi), 23 luglio 2024 –Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a, per il prefetto di Lodi Enrico Roccatagliata “sul fronte sicurezza, la città mantiene alti standard di tenuta, dato che l’indice di delittuosità, rispetto a quello, segna un meno 33,41 per cento”. Resta un neo: "Come in tutta Italia, urge maggiore alfabetizzazione informatica, perché leon line, complice il maggior utilizzo del computer dopo l’epoca Covid, sono aumentate, dalal 2023, da 33 a 97 l’anno, con le 57 del 2022”. “Per la prima volta ospitiamo un tavolo sulla sicurezza in città – ha detto, grato, il sindaco Francesco Passerini – Abbiamo analizzato situazioni che gravitano sul territorio, come quella della zona Mirandolina che, nel Lodigiano, è quella con maggior fatturato.