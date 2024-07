A Badia Polesine la travolgente comicità di Debora Villa | il 23 luglio alle 21 30

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024)(Rovigo), 222024 – Brio eper la settima data di ‘Tra ville e giardini’, la popolare rassegna di spettacolo nata dalla collaborazione tra Provincia di Rovigo, Ente Rovigo Festival, Regione Veneto – RetEventi, Fondazione Cariparo e diciassette comuni polesani. In questa venticinquesima edizione, a, il cartellone artistico propone il recital one woman show ‘20 di risate’ con(che ne èanche autrice), in programma oggi martedì 2321.30 nel Giardino dell’abate (ingresso da piazza Vangadizza). ‘Tra Ville e Giardini’ è ideato e progettato da Claudio Ronda, che copre il ruolo di direttore artistico. Dove trovare i biglietti Il biglietto unico costa 10 euro, ma è prevista una riduzione a 8 euro per gli under 18 e gli over 65.