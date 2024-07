Visnadi | Carboni? Io farei così fossi l’Inter! Destinato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024)è tornato aldopo il prestito al Monza e in questi giorni si parla di possibile cessione o in prestito o anche a titolo definitivo. Il giornalista, intervenuto in collegamento su Radio Sportiva, dà la sua valutazione sull’attaccante argentino. DI RIENTRO – L’estate di Valentinha già avuto un momento notevole. L’attaccante di proprietà delha vinto una settimana fa la Copa América con l’Argentina, seppur da comprimario visto che ha giocato appena uno scampolo di partita. Ma il solo fatto di essere fra i giocatori convocati da Lionel Scaloni fa sì che sia a tutti gli effetti campione della manifestazione disputata negli Stati Uniti. Ai primi di agosto, assieme a Lautaro Martinez, è a oggi previsto il suo ritorno ad Appiano Gentile. Ma non èscontato, viste le insistenti voci di mercato sul Marsiglia e non solo.